Ünlü oyuncunun sevgilisine hapis çıktı! Savcılık suçlu buldu cezalandırılmasını istedi

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı Ali Akın'ı darp etmişti. İkili arasında çıkan kavga sonucunda burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söylemişti. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.



KORUMALARI TUTTU EVİRGEN DAYAK ATTI



Ali Akın Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplarla karşılaştı. İkili arasında devam eden tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olanca iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı.



İŞ ADAMININ BURNUNU KIRDI



Aldığı darbeler karşısında travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlendi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren işletmeci Umut Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen foto muhabiri Aydın Hamza ve mesai arkadaşının fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirmişti. İşletmeci hakkında 'gasp ve yağmaya azmettirme' iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu davadan beraat eden işletmeci bu kez 'Hakaret', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ



Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya katılan Umut Evirgen hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı Evirgen'in kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın mütalası sonrası sanık avukatları savunma için ek süre isteyince duruşma ileri bir tarihe ertelendi.