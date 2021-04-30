Bade İşçil maddi sıkıntıda! "Kaç senedir çalışmıyorum" diyen Bade İşçil nasıl geçindiğini anlattı...

Bade İşçil, köpeği Mösyö ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen oyuncu, şöyle konuştu;
"İşimizi özledik, özgür olmayı, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum, çok şükür kendi yağımda kavruluyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyoruz. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık o kadar açılamadık."
Cadde'nin haberine göre; muhabirlerin pandemi döneminde dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine İşçil, "Oyuncu, oyunculuk gereği her şeyi yapabilir. İş oraya gelene kadar sonuçta aynı ortamdalar. Ama ben şu an sağlıklı bulmuyorum" şeklinde konuştu.
Alışveriş sonrası görüntülenen Bade İşçil, basın mensuplarıyla sohbet etti. Güzel oyuncu, koronavirüs pandemisi döneminde mümkün oldukça dışarı çıkmadığını söyledi.
Hayvanseverliğiyle bilinen 37 yaşındaki oyuncu, usta sanatçı Bülent Ersoy'un 55 tilki kürküyle yapıldığı iddia edilen 450 bin TL'lik paltosuyla ilgili konuştu.
"ELİMİ BİLE SÜRMÜYORUM"
Bir çocuk annesi İşçil, "Ben kürk giyemiyorum. Elimi bile sürmüyorum. Mağazanın önünden geçerken içimden kötü şeyler söylüyorum" açıklamasını yaptı.