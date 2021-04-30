Derya Çavuşoğlu'dan Bekir Aksoy gönderme…‘Yazdığım bir çığlıktı’

Nişantaşı'nda erkek arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Derya Çavuşoğlu, magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği soruları ayaküstü yanıtladı.
Bekir Aksoy ile evliliği 2017 yılında sona eren Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş günü partisinde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.
"SEKİZ AYDIR DUYMAK İSTEDİKLERİNİ DUYAMIYOR"
Oğlu Emir'in doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Çavuşoğlu, Emir'in bir süredir babasından uzak kaldığını iddia etmişti.
Ünlü oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını sadece sanal alemde fotoğraf paylaşarak kutladığını öne süren Çavuşoğlu, "Altı yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram'da.
Sekiz aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı" mesajını yazmıştı.
Derya Çavuşoğlu'nun, "Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki. Anlam veremedi bu duruma, yedi yaşına bağlamaktan başka" şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.
"ONUNLA ALLAH ARASINDA KALSIN"
Milliyet'in haberine göre; Pandemi boyunca oğlu Emir ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Derya Çavuşoğlu, "Ailem var başımda çok şükür. Ben polemiklere girmek istemiyorum" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Bekir Bey sonuçta onun babası ama benim Instagram'a yazdığım bir çığlıktı. İnanın amacım huzursuzluk yaratmak değil. Bu onunla Allah arasında kalsın" diyerek, eski eşi Bekir Aksoy'a gönderme yaptı.
Bekir Aksoy, Derya Çavuşoğlu'ndan boşandıktan sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Çiftin sekiz aylık Asil isminde bebekleri var.