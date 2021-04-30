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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:15 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:29

'dan gönderme…‘Yazdığım bir çığlıktı’

Derya Çavuşoğlu'dan Bekir Aksoy gönderme…‘Yazdığım bir çığlıktı’

Eski eşi ile ilgili geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla gündem olan , önceki gün 'nda objektiflere takıldı. Bekir Aksoy ile evliliği 2017 yılında sona eren Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş günü partisinde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. Pandemi boyunca oğlu Emir ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Derya Çavuşoğlu, "Ailem var başımda çok şükür. Ben polemiklere girmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Nişantaşı'nda erkek arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Derya Çavuşoğlu, magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği soruları ayaküstü yanıtladı.

Bekir Aksoy ile evliliği 2017 yılında sona eren Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş günü partisinde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı.

"SEKİZ AYDIR DUYMAK İSTEDİKLERİNİ DUYAMIYOR"
Oğlu Emir'in doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Çavuşoğlu, Emir'in bir süredir babasından uzak kaldığını iddia etmişti.

Ünlü oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını sadece sanal alemde fotoğraf paylaşarak kutladığını öne süren Çavuşoğlu, "Altı yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram'da.

Sekiz aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı" mesajını yazmıştı.

Derya Çavuşoğlu'nun, "Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki. Anlam veremedi bu duruma, yedi yaşına bağlamaktan başka" şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.

"ONUNLA ALLAH ARASINDA KALSIN"
Milliyet'in haberine göre; Pandemi boyunca oğlu Emir ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Derya Çavuşoğlu, "Ailem var başımda çok şükür. Ben polemiklere girmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Bekir Bey sonuçta onun babası ama benim Instagram'a yazdığım bir çığlıktı. İnanın amacım huzursuzluk yaratmak değil. Bu onunla Allah arasında kalsın" diyerek, eski eşi Bekir Aksoy'a gönderme yaptı.

Bekir Aksoy, Derya Çavuşoğlu'ndan boşandıktan sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Çiftin sekiz aylık Asil isminde bebekleri var.

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Derya Çavuşoğlu'dan Bekir Aksoy gönderme…‘Yazdığım bir çığlıktı’
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