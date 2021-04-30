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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:01

'dan ardı ardına yeni pozlar! Filtre bile Sinem Kobal'ın doğal güzelliğinin önüne geçemedi...

Sinem Kobal'dan ardı ardına yeni pozlar! Filtre bile Sinem Kobal'ın doğal güzelliğinin önüne geçemedi...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi. Filtreli paylaşımı ile dikkat çeken Sinem Kobal'a "Filtre bile doğal güzelliğinin önüne geçememiş" yorumları geldi.

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

Evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızları ile birlikte geçtiğimiz hünlerde ilk tatiline çıktı.

Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, Marmaris Selimiye'den art arda fotoğraflar paylaşmıştı.

Instagram'dan sahilde çekildiği anlara yer veren Kobal, takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi.

Filtreli paylaşımı ile dikkat çeken Sinem Kobal'a "Filtre bile doğal güzelliğinin önüne geçememiş" yorumları geldi.

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Sinem Kobal'dan ardı ardına yeni pozlar! Filtre bile Sinem Kobal'ın doğal güzelliğinin önüne geçemedi...
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