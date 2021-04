Survivor 2020 hitlerinden Mert Öcal’dan aşk itirafı! Mert Öcal ilk defa açıklıyor!

Yaşarken de çok anlayamıyorsunuz herhalde değil mi neyin ne olduğunu?

Biraz tecrübe ve yarışmaya hâkim olmakla alakalı bu durum herhalde. Ben katılmadan önce çok aşina değildim açıkçası o yüzden oradaki kritikleri ve dinamikleri hiç bilmiyordum. Ben Survivor'a o kadar bodoslama gittim ki mesela SMS oylamalarında hiçbir zaman o 25 dakikayı güzel konuşarak, oy toplayarak geçireyim de SMS birincisi olayım demedim ve hiç aklıma gelmedi. Ben o anlarda onunla dalga geçtim, ona laf attım, espri yaptım falan o şekilde geçirdim. Normalde şu an yapmam mesela.

Dobrasın zaten biraz.

Ben rol yapmayı sevmem çünkü hep böyle yaşadım ve insanlar bizi olduğumuz gibi sevsin diye düşünüyorum. Olduğumuz gibi olalım, seven sevsin, sevmeyen de sevmesin ki bence doğru olanı zaten herkes için bu, oynamaya gerek yok hayatta. Artık dostluklar ve ilişkiler o kadar yapay bir hale geldi ki, kim olduğunuz çok net bir şekilde karşı tarafa belli etmeniz gerekiyor ki kurduğunuz ilişkiler de buna dayalı olarak gerçek olsun, sahici olsun. Benim için önemli olan bu o yüzden hep böyle devam ediyorum yaşamaya.

EĞER ACUN ABİ ALL STAR'A GEL DERSE...

Bir All Star olsa Survivor'a tekrar gider misin peki? Mert Öcal'ı yeniden Survivor'da görür müyüz?

Şimdi sana buradan bir açıklama yapıyorum ilk defa! Ben normalde bana teklif gelirse açıkçası çok gitme taraftarı değildim.

Neden?

Yorulurum, aç kalırım, bir daha 4-5 ay sürer diyordum ama şu an çok enteresan bir şekilde hafif bir yükseldim. Eğer şu an Acun abi All Star'a gel derse gidebilirim.