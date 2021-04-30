Survivor 2020 hitlerinden Mert Öcal’dan aşk itirafı! Mert Öcal ilk defa açıklıyor!

Evliliğe ve aşka yönelik bakış açısının nasıl olduğunu detaylı bir şekilde anlatan Mert Öcal, " "Dışarıdan bakınca çok zor bir tip olarak görünüyor olabilirim ama aslında çok özverili ve sabırlıyımdır. Ben eğer evlenirsem bir kere ve çok güzel bir evlilik yapmak isterim, laf olsun diye evlenmem. Şu an herkeste aman anlaşamazsam boşanırım diye bir bakış açısı var fakat ben böyle bakmıyorum. Belki de bu yüzden hâlâ yapamadım bu işi, 3 senedir kalbim boş." dedi.

Survivor yarışmasına tekrar katılıp katılmayacağı hakkında da konuşan Mert Öcal'ın yaptığı açıklamaların tamamı röportajın devamında...

İşte Mert Öcal röportajının tüm detayları...

Hoş geldik diyelim Mert nasılsın, neler yapıyorsun?

İyiyim güzel gidiyor her şey sadece spor salonuna gidememek beni biraz hüsrana uğrattı. Evde yapıyorum ama daha kısa sürüyor çünkü bir şekilde bölünüyor ve evde insanın iştahı da artıyor. Zaten sosyal ve özel hayat artık çok minimum seviyede olduğu için ev, iş ve spor üçgeni içerisindeyim.

Sosyal medyada bayağı bir aktifsin özellikle Instagram'ı çok aktif kullanıyorsun.

Sosyal medyada sadece ben değil aslında herkes aktif çünkü düzen öyle bir hale geldi ki dışarıdaki reel sosyal hayat bittiği için artık herkes sosyalliğini Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında devam ettiriyor.

SOSYAL MEDYA SHIPLERİNİ ÇOK SEVİYORUM!

Sosyal medyadaki shipler hakkında ne düşünüyorsun? Senin sevdiğin konular bunlar:)

Ben çok seviyorum shipleri! Hatta bazen yarışmacıları shipliyorum. Bir hafta kavga ediyorlar öbür hafta barışıyorlar, barışınca hiç bir arada olmayacak iki insan shiplenebilir diyorum.

Şu sıralar en favori Survivor shipin hangisi?

Birkaç tane var. Poyraz ile Dora var, Ayşe ile Poyraz var, Batuhan ile Melis var ama daha değişir bunlar.