Ünlü oyuncu Eser Yenenler eşinden özür diledi! "Hanımın fark etmeden kalbini kırmışım"

2019 yılında Berfu Yenenler ile dünyaevine giren Eser Yenenler, bugün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen paylaşımında eşinden özür diledi.

"GÖNÜL ALMA GÖNDERİSİDİR"

3 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Yenenler çifti, kamera karşısına geçti. Eser Yenenler, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Hanımın fark etmeden kalbini kırmışım... Gönül alma gönderisidir" sözleriyle yayınladı.

"KÜSMÜŞTÜM BARİ BARIŞALIM"

Ardından 26 yaşındaki Berfu Yenenler ise, "Küsmüştüm, bari barışalım' gönderisi..." ifadelerini kullandı. Çiftin esprili paylaşımları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Berfu ve Eser Yenenler'in bebeği ile ilgili yeni paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu | Video

'SOSYAL MEDYADA BEĞENİLEN BEBEK METE'

Yenenler çiftinin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Bugün bebeğinin bir videosunu paylaşan Berfu Yenenler, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.