Yeşilçam’ın yıldızı Selin Şekerci'den yıllar sonra gelen itiraf

"YİNE Mİ SEN GELDİN?"

Yetenek sınavının jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin?" dediklerini de anlatan oyuncu; "Her sene ısrarla giriyordum sınavlara, hatta hiç unutmam bir jüri üyesi "O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın onda tiyatro enerjisi yok." dediğini duymuştum.