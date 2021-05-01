Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun’dan yeni haber! Hakan Altun 'teşekkür' mesajı yayınladı

"UZUN BİR SÜRE DİNLENMEM GEREKECEK"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Herkese merhabalar! 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen başta Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ari Boyacıyan'a, kardiyoloji uzmanı Dr. Hülya Gamze Çelik'e, desteğini, ilgisini esirgemeyen Prof.Dr.Levent Tabak'a, Nöroşirürji bölümü doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu'na, aile hekimimiz Op. Dr. Ömer Avlanmış'a, hastane supervisorü, aile dostumuz Dilek Şahin'e, tüm Amerikan Hastanesi sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi" ifadelerini kullandı.