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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:02 Son Güncelleme: 1.5.2021 14:02

sevgilisi ’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

dizisiyle uzun süre gündemde kalan , yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Melisa Sözen yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Melisa Sözen sevgilisi ve ilişkisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu sevgilisi Harun Tekin'i öve öve bitirememişti. Sözen, önceki gün 'de görüntülendi. Sözen, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzun yıllardır grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, evlilik sorusuna yanıt verdi.

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Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!
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