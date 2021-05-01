‘Salon -10 derece olsa bile alkışla ısınırsınız’

Genç oyuncu Efe Deprem, dizilerin ve tiyatro oyunlarının aranılan isimlerinden biri. Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi ustalardan ders alan genç oyuncu, daha sonra Ardiye Tiyatro'nun kuruculuğunu üstlendi. Kendi kurduğu sahnede oyunlar oynadı. 'Sürgün Hayatlar' dizisiyle de TV macerası başlayan oyuncu, başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri 'Kibarlık Budalası'nda da rol almayı başardı. Bu oyunda Dormen'den çok şey öğrendiğini söyleyen Deprem, olumsuz durumlarda usta oyuncunun gençlere çok büyük dersler verdiğini anlattı.Genç oyuncu turneye çıktıklarında başlarından geçen birkaç olayı şöyle anlattı: "Haldun ağabey ve Göksel Kortay ile beraber aynı oyundayız. Turneye çıktık. Yakın yerlere otobüsle gidiliyor. Rotamız Balıkesir. Ekip ruhu için usta oyuncular da özel araçlarıyla gelmiyor, hep birlikte seyahat ediyorduk. Keyifli başlayan yolculukta bir süre sonra tartışma çıktı. Genç oyuncular otobüste birbirine girdi. Aralarından bir oyuncu araçtan inmek istedi. Haldun ağabeyi ilk kez böyle gördüm. Ayağa kalktı ve 'Ben Haldun Dormen bu otobüsten inmiyorsam kimse inemez' dedi. Birden olay yatıştı. Oyun oynayacağımız yere vardık."O gün aksiliklerin bunlarla da sınırlı kalmadığını söyleyen Deprem, sözlerine şöyle devam etti: "Balıkesir'de bir sahne ayarlanmış. Turneci nereyi ayarlarsa orada sahneye çıkıyorsunuz. Bir lisenin spor salonunu sahneye çevirmişler. Kulis yok, okul kapalı olduğu için kaloriferler de yanmıyor. Dışarıda hava 0 derece, içerisi eksi 10. Resmen donuyoruz. Haldun ağabeye 'Hocam dilerseniz çıkalım, gidelim. Gerçekten bu şartlarda oynamaya mecbur değiliz' dedim. Ama Haldun ağabey, 'Olmaz seyirci gelince hepimiz ısınırız' diye karşılık verdi." Ardından seyircinin salonu hıncahınç doldurduğunu, Balıkesirli oyunculardan birisinin akrabasının da salona ısıtıcı getirdiğini belirten oyuncu, "Hocanın dediği oldu, alkış hepimizi ısıttı" dedi.Efe Deprem, çıktıkları Balıkesir turnesinden çok şey öğrendiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "-10 derecede sahneye çıkıp oynadık. O gün anladım ki, oyunculuk kendini en son düşüneceğin bir meslek. Sana gelene kadar düşünmen gereken birçok durum var. Tüm Türkiye'nin seni yaptığın işle tanıdığını unutmadan empati yapman gerekiyor" dedi.