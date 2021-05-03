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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:27 Son Güncelleme: 3.5.2021 13:28

ve kesenin ağzını açtı! 'deki için milyonları gözden çıkardılar!

Caner Erkin ve Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardılar!

Ünlü futbolcu ile oyuncu , 2017 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, Ağustos 2018'de de kızları 'yı kucaklarına almıştı. Ovalı, kızı Mihran Ela'yı dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara vermişti. Caner Erkin ise futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı sürdürüyor. Son olarak ailesinin rahatı için İzmir ’de bir yaptıran Caner Erkin, şimdiden 6.5 milyon lira harcadı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti.

Futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Caner Erkin, daha önce Çekmeköy'de tanesi 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın almıştı.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yıldız futbolcu şimdi de Çeşme Ilıca'dan 1000 metrekarelik bir arsa satın almış.

Bu arsaya 3 milyon lira gibi bir rakam harcayan Caner Erkin, üstüne de 3.5 milyon lira daha harcayarak malikane yaptırıyormuş.

Ailesine her daim çok düşkün olan ve örnek bir baba olan 32 yaşındaki futbolcu Caner Erkin, futbol kariyerine son verdikten sonra Ilıca'ya taşınmak ve çocuğunu burada büyütmek istiyormuş...

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Caner Erkin ve Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardılar!
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