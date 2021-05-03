Caner Erkin ve Şükran Ovalı kesenin ağzını açtı! Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardılar!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmiş ve bu evlilikten Mihran Ela isminde bir kız çocukları dünyaya gelmişti.
Futbolculuktan kazandıklarını gayrimenkule yatıran Caner Erkin, daha önce Çekmeköy'de tanesi 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın almıştı.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yıldız futbolcu şimdi de Çeşme Ilıca'dan 1000 metrekarelik bir arsa satın almış.
Bu arsaya 3 milyon lira gibi bir rakam harcayan Caner Erkin, üstüne de 3.5 milyon lira daha harcayarak malikane yaptırıyormuş.
Ailesine her daim çok düşkün olan ve örnek bir baba olan 32 yaşındaki futbolcu Caner Erkin, futbol kariyerine son verdikten sonra Ilıca'ya taşınmak ve çocuğunu burada büyütmek istiyormuş...