Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’dan bomba açıklama! 'Kötü sona izin vermem'

Çok güzel, aşırı zarif ve "ketum" denilebilecek kadar ölçülü. Ülkenin en popüler adamıyla evli ama sosyal medyada "#Kocişkom, #huzurum, #aşkın dibi" gibi paylaşımlarına asla rastlamazsınız. Ayaküstü sansasyon olacak demeçler vermez, zaten sokakta da çok göremezsiniz. İşinde, gücünde bir moda insanı. Kendini bu kadar çok geri çekmeyi sevdiği için daha da çok merak uyandırıyor tabii. Hürriyet'e verdiği röportajda ilginç cevaplar verdi. Buyurun size ev hali, küçük keyifleri ve hayat felsefesiyle Başak Dizer Tatlıtuğ.