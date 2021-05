Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun’u asıl mesleği ile şaşırttı

Pandemide çok oturduk, üretmek önemli bu zamanda. Bana "Deli misin sen, şimdi şarkı yapsan nerede çalacak, nerede söyleyeceksin?" dediler. "Hayır" dedim, üretmemiz lazım, müzik durdu. Zeynep Dalgıç 'Ayarsızım' adlı şarkıyı getirdi bana, sözlerine aşık oldum. "Tam zamanı, hemen yapalım" dedim.Abim (Saruhan Hünel) oyuncu. Ben asla oyunculuk yapamazdım. Bizim de işimiz zor tabii ama oyunculukta beş dakikalık sahne için saatler harcıyorlar.Sosyal medyayı seviyorum. Özel günlerde özel yazılar yazmayı da... Kendi kendime bir misyon edindim. Erkeklerin değişmesiyle dünyanın, dolayısıyla kadınların da değişeceğine inanıyorum. Bence dünyayı yine kadınlar kurtaracak.'Kuruluş Osman'da zor bir sahnemiz vardı. Osman karakterini bataklığın içerisinden çıkaracaktık. Atın üzerinde olmak güvenlidir ama altında dikkatli olmanız lazım. Biz atı ite ite bataklığın içerisine götürüyoruz, sinirlendi, ön ayaklarıyla bana vurdu, dereye düştüm. Parmağım kırıldı.Ben aslında psikoloğum, çift ve aile terapistiyim. Aktif olarak seanslarıma devam ediyordum. Ama mesleki deformasyonu fazla olan bir meslek çünkü negatif şeyler dinliyorsunuz. Oyunculuk kendime torpilim, yaşam enerjimi yükseltiyor. Çok vaka biriktiriyorsunuz, birçok hayata tanıklık ediyorsunuz. Onların da her biri bir karakter.'Kuruluş Osman'da canlandırdığım 'Bayhoca', bana çok şey kattı. Değerli isimlerle çalıştım. At binme, kılıç kullanma için değerli hocalarımız vardı. Onlar olmadan bu işin altından kalkamazdım. Başta at üstündeyken çok heyecanlanıyordum. Uzun süreli bir proje olduğu için diğer oyuncular için çocuk oyuncağıydı ata binmek ama benim için öyle değildi. Ama muhteşem bir şeymiş, bundan sonra hayatımda hep olacak.'Kuruluş Osman' ikinci dönem işim. Dönem işinin tadı başka. Ama bir gençlik projesinde de rol almak isterim.Son bir yıldır pek şarkı dinleyecek dönemde değildik. İnsan sağlığını mı düşünsün, şarkı mı dinlesin? Ama şimdi yavaş yavaş açılıyor. Düşündüm; bu süreci şarkıyla nasıl birleştirebilirim diye. Pandemiye özel şarkılar yaptım. Artık şarkı söylemek istiyoruz.