Öğrencilerden ‘Doruk’a En İyi Oyuncu ödülü

ATVde yayınlanan 'Kardeşlerim' adlı dizide 'Doruk' karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran, Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri'ne damgasını vurdu. Genç yıldız, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde rekor oyla ödülü kucakladı. Yaran fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Öğrencilere Sorduk Proje Ödülleri kapsamında oy veren ve bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkürler. Sizin sayenizde gelen ödüller beni daha çok mutlu ediyor, nicelerine, teşekkürler."