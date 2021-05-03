Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, bu kez dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Ünlü oyuncu Özdemir, kendi sosyal medya hesabından dans ettiği anlar videosunu paylaştı. Bu paylaşım sonrası ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video