Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, bu kez dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.
DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Ünlü oyuncu Özdemir, kendi sosyal medya hesabından dans ettiği anlar videosunu paylaştı. Bu paylaşım sonrası ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video
PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA ÖZEDEMİR'İN BOYU ARAŞTIRILDI
Demet Özdemir'in başarılı performansının ardından ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncunun boyunu aratmaya başladı.