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Giriş Tarihi: 4.5.2021 00:50 Son Güncelleme: 4.5.2021 01:04

Ünlü oyuncu dans şovuyla takipçilerini büyüledi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi

Ünlü oyuncu , sosyal medyada yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmayı başaran Demet Özdemir, bu kez dansıyla takipçilerine kendisine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o videosu...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, bu kez dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

DANSIYLA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Ünlü oyuncu Özdemir, kendi sosyal medya hesabından dans ettiği anlar videosunu paylaştı. Bu paylaşım sonrası ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi | Video

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Demet Özdemir'in performansını beğendiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA ÖZEDEMİR'İN BOYU ARAŞTIRILDI

Demet Özdemir'in başarılı performansının ardından ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncunun boyunu aratmaya başladı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans şovuyla takipçilerini büyüledi
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