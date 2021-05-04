Çukur’un yıldızı Damla Sönmez’den bomba aşk itirafı!

MÜZİK BENİM İÇİN HOBİ

Rol aldığı son dizide şarkılar söyleyen, dans eden ve aynı zamanda enstrüman çalabilen Damla Sönmez, "Müzikle ilgili bir projen var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şimdilik yok. Dans zaten beden için çok önemli, sağlık için de bedenimi hareketli tutmaya özen gösteriyorum ve dans bunun en eğlenceli yollarından biri.