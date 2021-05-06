Ünlü oyuncu Ayça Erturan da o kervana katıldı! Sanat dünyasında yeni moda

'ALPLER'E GİTTİK'

Karavanla gezmenin dünyanın en güzel şeyi olduğunu söyleyen Erturan, "Geçtiğimiz yaz, yakın arkadaşlarımla birlikte Almanya'nın Karaorman Bölgesi ve İsviçre Alpler'ine karavanla gittik.