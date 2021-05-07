Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu keşfedilme hikayesini böyle anlattı! ‘Çok büyük bir şans’

Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söyledi. Saraçoğlu ayrıca kazandığı ilk parayla da ne yaptığını açıkladı.
Afra Saraçoğlu, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Saraçoğlu, merak edilenlerini anlattı. İşte genç oyuncunun öne çıkan açıklamalarından bazı bölümler...
Kazandığım ilk parayla KYK borcumu ödedim.
Evimdeki en pahalı eşya televizyondur. Ben çok pahalı şeyler almayı sevmiyorum.
'ÇOCUKKEN KEKEMEYDİM'
Arada Mert (Yazıcıoğlu) ile arabanın camlarını açıp apaçi gibi son ses dinlediğimiz bir şarkı var: Sezer Sepetçi-Sevme.
Çocukken kekemeydim. Konuşamıyordum. Annem beni doktora götürdü. Doktor 'hiçbir şeyi yok, dikkat çekmek için yapıyor' demiş. Sonra kendiliğinden geçti.
'KİMSE MÜKEMMEL DEĞİLDİR'
Öfkem saman alevi değil, sürer... Saman alevi gibi parlarım ama uzun süre devam eder...
Kendime 10 üzerinden 8 puan veririm. Kimse mükemmel değildir.
Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.
Şuan giydiğim çorap kirli sepetinden. Sepetten çorap alıp giydiğim çok oluyor…
Çevremden en çok aldığım uyarı ' dik dur Afra!'
Sinema için erken olduğunu düşünüyorum. Daha çok pişmeden beyazperdeye ne gerek var.