Akif bombayı patlattı Türkiye Kardeşlerim’i izledi!

Doruk ve annesinin arası bu olayla açılırken Melisa'nın pırlanta kolyeyi Ömer ve Kadir için sattığı ortaya çıkar ve ev bir kez daha karışır. Akif, bunun bedelini ödetir ve Kadir'in 4 aylık maaşını keser. Suzan, öğrendiği gerçekle ne yapacağını bilemezken Akif, onu tehdit eder. Suzan'ın sonunda Ömer'i bulduğunu öğrenen Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şok eder. Okuldaki yardım kermesine katılan Akif, yine yapacağını yapar. Herkesin içinde Suzan'ın kayıp oğlunun Ömer olduğunu açıklar.

Herkes büyük şok yaşarken, nefesler Ömer'in vereceği tepki için tutulur... Kardeşlerin heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.