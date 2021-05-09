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Giriş Tarihi: 9.5.2021 16:05 Son Güncelleme: 9.5.2021 16:05

Babası 'in ölümü ile sarsılan oyuncu ’den yürek burkan !

Babası Rasim Öztekin'in ölümü ile sarsılan oyuncu Pelin Öztekin’den yürek burkan paylaşım!

Usta sanatçı , 7 Mart'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'in vefatı sanat camiasını ve ailesini yasa boğmuştu. Babasının ölümüyle yıkılan , babasını duygusal bir mesajla andı. Pelin Öztekin, Instagram sayfasından bir yaparak özlemini dile getirdi.

İki ay önce hayatı kaybeden Rasim Öztekin, kızı Pelin Öztekin tarafından duygusal bir mesajla anıldı. Öztekin, Instagram sayfasından bir paylaşım yaparak özlemini dile getirdi.

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.

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2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı, "Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik.

Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar Baba, ben alışmak istiyor muyum? Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!"

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
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Babası Rasim Öztekin'in ölümü ile sarsılan oyuncu Pelin Öztekin’den yürek burkan paylaşım!
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