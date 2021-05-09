Hazal Kaya'dan Anneler Günü'ne özel duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Anneler Günü'ne özel duygusal bir mesaj paylaşan Kaya'ya binlerce beğeni ve yorum geldi.
"ANNELER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"
Kaya paylaşımında, "Herhangi bir canlıyı yavrusu bilip karşılıksız bir sevgiyle besleyen, yanında olan, güvende hissettiren caanım kadınlar! Anneler günümüz kutlu olsun."
"ŞARTLAR ÇETİN BİZ DE FENA DEĞİLİZ"
"Bu karşılıksız sevebilme becerimiz başımıza iş açmış hep, tuhaf beklentiler yaratmış. Kendimizden vazgeçmemiz beklenmiş, doğrusunu bu zannetmişiz, yok olurken var etmeye çalışıp çelişkimizde boğulmuşuz. Birbirimize el uzatmayı değil, dil uzatmayı öğretmişler bize karşılıksız sevmeyi bilmeyenler, varlığımızı bayılarak aldığımız bu şahane sorumluluğa indirgeyenler... Bugünü kutlarken dönüp kendimizi de tebrik edelim bütün imkansızlıklara rağmen sevmeye, sevmeyi öğretmeye devam ettiğimiz için! Şartlar çetin, biz de fena değiliz!" ifadelerini kullandı.
"SANA ÇOK AŞIĞIM"
Ünlü oyuncu Ali Atay, eşi Hazal Kaya'nın Anneler Günü'nü kutladı. Eşine çiçek yollayan Atay, "Sana çok aşığım. Anneler Günü'n kutlu olsun sevgilim" şeklinde bir not da eklemeyi ihmal etmedi.