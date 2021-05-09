Hazal Kaya'dan Anneler Günü'ne özel duygusal paylaşım

"ŞARTLAR ÇETİN BİZ DE FENA DEĞİLİZ"

"Bu karşılıksız sevebilme becerimiz başımıza iş açmış hep, tuhaf beklentiler yaratmış. Kendimizden vazgeçmemiz beklenmiş, doğrusunu bu zannetmişiz, yok olurken var etmeye çalışıp çelişkimizde boğulmuşuz. Birbirimize el uzatmayı değil, dil uzatmayı öğretmişler bize karşılıksız sevmeyi bilmeyenler, varlığımızı bayılarak aldığımız bu şahane sorumluluğa indirgeyenler... Bugünü kutlarken dönüp kendimizi de tebrik edelim bütün imkansızlıklara rağmen sevmeye, sevmeyi öğretmeye devam ettiğimiz için! Şartlar çetin, biz de fena değiliz!" ifadelerini kullandı.