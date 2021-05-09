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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:29 Son Güncelleme: 9.5.2021 15:35

yıllarca hastalığının farkına varamamış! Ünlü oyuncu geçirdiği zor günleri anlattı!

Tuba Ünsal yıllarca hastalığının farkına varamamış! Ünlü oyuncu geçirdiği zor günleri anlattı!

hastalığına yakalanan geçirdiği zor günleri anlattı. Tuba Ünsal, Instagram hesabından takipçileriyle soru, cevap yaptı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan oyuncu, "Belirtileri neler?" sorusuna yanıt verdi. 39 yaşındaki Tuba Ünsal, "Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Aslında yıllarca farkına varamayabiliyorsunuz. Sonra bağırsak diyetiyle toparlanıyor" ifadelerini kullandı.

Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan oyuncu Tuba Ünsal, hastalığın belirtilerini anlattı: Sürekli şişkinlik, uykusuzluk ve mutsuzluk. Yıllarca farkına varmayabiliyorsunuz.

Uzun zamandır ekranda olmayan Tuba Ünsal, "Çocuklar (Sare ve Civan Mert) artık büyüdü. Önümüzdeki sezon seyirci karşısındayım" açıklamasını yaptı.

Hastalığı nedeniyle Bodrum'da sağlıklı beslenme kampında olan Ünsal, "Kızlarınız nerede?" sorusu üzerine, "Artık babalarında daha uzun kalabiliyorlar. Benim de yalnız zaman geçirmeye ihtiyacım var. Beş günlük ayrılık herkese iyi geldi" ifadelerini kullandı

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Bir takipçisinin "Aşı oldunuz mu?" sorusunu yönelttiği Tuba Ünsal, "Bana henüz sıra gelmedi. Yakın zamanda koronavirüs atlattığım için dört ayım daha var aşıya" ifadelerini kullandı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda geçirgen bağırsak sendromu meydana gelmektedir.

Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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Tuba Ünsal yıllarca hastalığının farkına varamamış! Ünlü oyuncu geçirdiği zor günleri anlattı!
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