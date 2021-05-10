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Giriş Tarihi: 10.5.2021 08:31 Son Güncelleme: 10.5.2021 09:12

Ünlü oyuncu eski aşkı ’ın doğum gününü kutladı! Yazdığı not dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Beren Saat eski aşkı Efe Güray’ın doğum gününü kutladı! Yazdığı not dikkat çekti!

Ünlü oyuncu ’in son paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkinci bir şans verdiği evliliğinde eşi ile mutlu günler geçiren Beren Saat, sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi 'ın doğum gününü kutladı. Beren Saat, hayatını kaybeden sevgilisini "Benim kahramanım” notuyla andı. Beren Saat'in paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu. Efe Güray'la alakalı her sene paylaşımlar yapan oyuncunun yazdığı not ise takipçilerini ikiye böldü.

İkinci bir şans verdiği evliliğinde eşi Kenan Doğulu ile mutlu günler geçiren Beren Saat, sosyal medya hesabından 2004 yılında trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladı. Güray'la alakalı her sene paylaşımlar yapan oyuncunun yazdığı not ise takipçilerini ikiye böldü.

Geçtiğimiz sene eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar eserken hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladığı için günlerce adından söz ettiren Beren Saat, bu sene de ilk büyük aşkının doğum gününde paylaşım yaptı.

"BENİM KAHRAMANIM"

4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmında Güray'ın kendisine sarıldığı bir pozu paylaşan Saat, "Doğum günün kutlu olsun. Benim kahramanım" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Saat'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Saat'in bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlarken birçoğu da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

EFE GÜRAY KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Beren Saat'in ünlü olmadığı dönemde aşk yaşadığı Efe Güray, 2004 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Beren Saat'in çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray, Saat'in ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmamış ve desteklemişti.

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili şunları söylemişti: "Hayatımın aşkı. O da TED'dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

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Ünlü oyuncu Beren Saat eski aşkı Efe Güray’ın doğum gününü kutladı! Yazdığı not dikkat çekti!
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