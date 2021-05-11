Adana Demirspor aşkı bir başka!

Önceki gün Menemenspor deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Adana Demirspor, TFF 1. Lig'i zirvede bitirdi. Takımın 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele şansını elde etmesi, Adana'yı sevince boğdu. Birçok ünlü de, Adana Demirspor formasıyla paylaşım yaptı. Büyük sevinç yaşayanlar arasında Necip Memili, Sarp Apak, Behzat Uygur, Alişan ve Miss Fashion World 2020 yarışmasında kraliçe tacını taktıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Elif Ezgi Yılmaz da vardı. Yılmaz, "Çocukluğum babamla sahalarda maç izlemekle geçti. Her şey Adana Demirspor sevdasındandı. Sonunda şampiyon olduk. Adana'da Adana Demirspor aşkı başkadır, benim bu takıma olan sevdam ise bambaşka" dedi.