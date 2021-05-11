Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım
Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:30 Son Güncelleme: 11.5.2021 20:41

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım

Yaklaşık dört ay önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu. 4 aylık kızı 'yle bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KIZINI KUCAĞINA ALMIŞTI

Lara adında 7 yaşında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video

YENİ PAYLAŞIMDA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu Uzerli, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yeni bir paylaşım yaptı. Uzerli, yaptığı paylaşımda kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi.

KOİ ANNESİNE BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca Lily Koi'nin annesine benzerliği de dikkat çekti.

DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Sağlıklı beslenerek doğum kilolarını da veren oyuncu, evinde sporunu da ihmal etmiyor. Üç ay önce Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.

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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım
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