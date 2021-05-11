Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti. Tükenmişlik sendromu nedeniyle ekranlara veda eden ve Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KIZINI KUCAĞINA ALMIŞTI
Lara adında 7 yaşında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına aldı.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den 4 aylık bebeğiyle yeni paylaşım | Video
YENİ PAYLAŞIMDA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Ünlü oyuncu Uzerli, sosyal medya hesabı üzerinden bugün yeni bir paylaşım yaptı. Uzerli, yaptığı paylaşımda kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi.
KOİ ANNESİNE BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Ayrıca Lily Koi'nin annesine benzerliği de dikkat çekti.