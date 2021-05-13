Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı! O anlar kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 13.5.2021 19:00 Son Güncelleme: 13.5.2021 19:03

Ünlü oyuncu , voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı! O anlar kameraya yansıdı

Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı! O anlar kameraya yansıdı

Ünlü oyuncu , sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu evinin bahçesinde sevgilisiyle voleybol oynarken görüntülendi. Kısa sürede İlter'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi...

Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşarken görüntülendi! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

VOLEYBOLCU SİNEM YILDIZ İLE AŞK YAŞIYOR

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığıdizide rol alan ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu Sinem Yıldız ile aşk yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu Anıl İlter voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı | Video

VİDEOYU PAYLAŞTI

Anıl İlter, sevgilisiyle evinin bahçesinde voleybol oynarken çekildiği bir videoyu paylaştı.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İkilinin samimi pozları sonrası Sinem Yıldız'ın Anıl İlter ile sosyal medyada ilk paylaşımını 3 Şubat'ta yaptığı görüldü.

SİNEM YILDIZ'IN BOYU MERAK KONUSU OLDU

Sürpriz aşkın ardından Anıl İlter ve voleybolcu sevgilisi Sinem Yıldız'ın boyu merak konusu oldu. Yıldız'ın boyunun 1.86 olduğunu da belirtelim.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı! O anlar kameraya yansıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA