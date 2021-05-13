Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı! O anlar kameraya yansıdı

Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu güzel ile evinin bahçesinde aşk yaşarken görüntülendi! 1 kız babası oyuncu Anıl İlter Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
VOLEYBOLCU SİNEM YILDIZ İLE AŞK YAŞIYOR
Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığıdizide rol alan ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu Sinem Yıldız ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Anıl İlter voleybolcu sevgilisiyle evinin bahçesinde aşk yaşadı | Video
VİDEOYU PAYLAŞTI
Anıl İlter, sevgilisiyle evinin bahçesinde voleybol oynarken çekildiği bir videoyu paylaştı.
3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
İkilinin samimi pozları sonrası Sinem Yıldız'ın Anıl İlter ile sosyal medyada ilk paylaşımını 3 Şubat'ta yaptığı görüldü.