Ünlü YouTuber Enes Batur: Danla Bilic bana aşık! Enes Batur’dan şok açıklama!

Beykoz'da ikamet etmesine rağmen Bebek'te arkadaşıyla scooter sürerken görüntülenen Enes Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı.
Habertürk'ün haberine göre; Gazetecilerin sorularına cevap veren Batur, "BKM'de bulunan bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var" dedi. Danla Bilic ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, "Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor" şeklinde konuştu.
"REDDEDİLEN ERKEK PSİKOLOJİSİ"
Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" açıklamasını yapmıştı.
AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Öte yandan Danla Bilic, Poyraz Teoman ile aşk yaşadığını şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı bu kareyle ilan etmişti. Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.
DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ
İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan sosyal medya fenomeni ve YouTuber Danla Bilic, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.