Ünlü YouTuber Enes Batur: Danla Bilic bana aşık! Enes Batur’dan şok açıklama!

"REDDEDİLEN ERKEK PSİKOLOJİSİ"

Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" açıklamasını yapmıştı.