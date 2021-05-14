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Giriş Tarihi: 14.5.2021 09:09 Son Güncelleme: 14.5.2021 09:09

Maraşlı’nın yıldızı bombayı patlattı! Güzel oyuncunun milyonluk anlaşması !

Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz bombayı patlattı! Güzel oyuncunun milyonluk anlaşması dudak uçuklattı!

Maraşlı’nın yıldızı , bombayı patlattı. “” dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Yeni dizisi “Maraşlı”da ’le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor. Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış. Alina Boz, yeni kampanyasıyla ekranlarda. Güzel oyuncu Alina Boz, 1 milyon liraya bir markanın yeni yüzü oldu.

Alina Boz, yeni reklam kampanyasıyla ekranlarda. Güzel oyuncu, 1 milyon liraya bir markanın yeni yüzü oldu.

Hürriyet'in haberine göre; "Paramparça" dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Yeni dizisi "Maraşlı"da Burak Deniz'le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.

Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.

Hürriyet'in haberine göre; Bir markanın yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi.

Alina Boz, yaz boyunca Duru'nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek.

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Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz bombayı patlattı! Güzel oyuncunun milyonluk anlaşması dudak uçuklattı!
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