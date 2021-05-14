Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz bombayı patlattı! Güzel oyuncunun milyonluk anlaşması dudak uçuklattı!

Alina Boz, yeni reklam kampanyasıyla ekranlarda. Güzel oyuncu, 1 milyon liraya bir markanın yeni yüzü oldu.
Hürriyet'in haberine göre; "Paramparça" dizisiyle yıldızı parlayan Alina Boz, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
Yeni dizisi "Maraşlı"da Burak Deniz'le iyi bir ikili olan genç oyuncu, markaları da peşinden koşturuyor.
Birçok markadan teklif alan Boz, sonunda gönlüne göre bir anlaşmaya imza atmış.
Hürriyet'in haberine göre; Bir markanın yeni yüzü olan güzel oyuncu, duyduğuma göre bu anlaşma için 1 milyon TL almış. Çekimleri geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan reklam filmi, önceki gün yayına girdi.
Alina Boz, yaz boyunca Duru'nun kampanyası için farklı reklam filmleriyle ekranlara gelecek.