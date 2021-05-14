Oyuncu Eser ve eşi Berfu Yenenler, Ramazan Bayram'ının ikinci gününde takipçilerini eğlendiren bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Berfu Yenenler'in kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşım oldukça ilgi çekti.
BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ
Berfu Yenenler yaptığı paylaşımın altına, "İdeal karı-koca iilişkimizde bugün" ifadelerini kullandı. Berfu Yenenler'in paylaştığı bu eğlenceli videoyu binlerce kişi beğendi ve yorum yaptı.
Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşinin eğlenceli paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti | Video
GÜNAYDIN'A ÖZEL VE SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
İkinci bebekleri Mete'ye kavuşan Eser-Berfu Yenenler, evliliklerini, iki çocuklu pandemi günlerini, bayram anılarını GÜNAYDIN'a anlatmıştı.
"BİRLİKTE ÜRETMEK, ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİ OLUYOR"
Günaydın'a hem aile, hem de iş hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulunan Eser Yenenler, "Birbirimize karşı hoşgörülü, anlayışlıyız, evde de eğleniyoruz. Evliliğimizle işimiz iç içe. Bu da birbirini besleyen şeyler, çok olumlu etkiliyor ilişkimizi. Birlikte üretmek, çalışmak çok zevkli oluyor. Sosyal medya kullanımı Berfu'nun kontrolünde. O bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden evdeki mutluluğumuz da dışarı çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.
"DİNLENME GELİŞME DÖNEMİNDEYİZ"
Ayrıca ünlü oyuncu Yenenler, "Şu an Çok Güzel Hareketler ekibiyle birlikte yeni bir yolculuğa çıktık. Yılmaz Erdoğan'ın yokluğunda BKM Mutfak ekibine kaptanlık ediyor olmak harika. Onun dışında daha aile odaklıyım, kariyer odaklı değilim bu dönemde. Kafamda güzel şeyler var üretmek, yazmak adına. Berfu'yla da birlikte yapmayı düşündüğümüz şeyler var. Şu an dinlenme, değişme gelişme dönemindeyiz. Bu değişimin dönüşümün tam ortasındayım, bunu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.