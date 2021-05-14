Ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşinin eğlenceli paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti

"BİRLİKTE ÜRETMEK, ÇALIŞMAK ÇOK ZEVKLİ OLUYOR"

Günaydın'a hem aile, hem de iş hayatı ile ilgili samimi itiraflarda bulunan Eser Yenenler, "Birbirimize karşı hoşgörülü, anlayışlıyız, evde de eğleniyoruz. Evliliğimizle işimiz iç içe. Bu da birbirini besleyen şeyler, çok olumlu etkiliyor ilişkimizi. Birlikte üretmek, çalışmak çok zevkli oluyor. Sosyal medya kullanımı Berfu'nun kontrolünde. O bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden evdeki mutluluğumuz da dışarı çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.