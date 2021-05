Bahçede gördüğüm yılanı 15 gün evde besledim

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, son dönemin aranılan oyuncularından biri. 23 yaşındaki genç oyuncu, ilk olarak atv dizisi 'Kırgın Çiçekler'deki rolüyle dikkat çekti. Yetiştirme yurdunda kalan genç kızlardan birini canlandırdığı dizide büyük bir üne kavuşan Yılmaz'ın ardından kariyerindeki yükseliş başladı. Yine bir atv dizisi 'Canevim'de başrolü üstlenen güzel oyuncu, 'Çılgın Dersane 4: Ada' filminde de yer aldı.Projelerin aranılan isimlerinden biri olan Yılmaz, tam bir doğa aşığı. Hayvanları çok seven güzel oyuncunun ailesiyle birlikte kaldıkları bir çiftlik evleri var. Setten arta kalan zamanlarda soluğu çiftlikte alan ve orada dinlenen oyuncunun iki köpeği de var. Çoğu zaman setlere de köpekleriyle giden ve onlarla vakit geçirmeyi çok seven genç oyuncu, koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk yayıldığı zamanları da çiftliğinde geçirdi.Hayvan sevgisini bir üst seviyeye çıkaran Yılmaz, bir gün bahçesinde bulduğu yılanı beslemeye karar verdi. Ünlü oyuncu, "Geçtiğimiz yıl karantina dönemini çiftlik evimizde geçirmiştim. Bir gün bahçede otururken sandalyenin dibinde küçük bir yılan gördüm. Önce biraz ürktüm ama o kadar minikti ki elime aldım ve sonra onu beslemeye karar verdim" dedi.Yılana bakabileceği küçük bir alan oluşturduğunu da anlatan Yılmaz, "Hatta zaman zaman yılanı eve aldım. 15 gün kadar sürdü arkadaşlığımız. Ona 'Mar' adını vermiştim. Sonra bir sabah kaybolduğunu fark ettim. Dakikalarca aradım ama bulamadım. Nasıl bir bağ kurduysam iki gün ağladım gittiği için" diye konuştu.Pandemi döneminde birçok dersler çıkardığını söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Doğa da, biz de yeni bir döngüye giriyoruz. Artık daha hassas bireyler oluyoruz. Her şeyin değerini daha iyi anlıyoruz. Bu dönemin ardından daha saygılı, daha sevgi dolu, daha anlayışlı bireyler olmamızı ve sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmemizi diliyorum" dedi.