Nebahat Çehre isyan etti! ‘Ayda 100 bin TL istiyorlar’

"GÜZEL YA DA YAKIŞIKLIYSAN KAPILAR AÇILIYOR"

Nebahat Çehre, "son dönemde takipçisi çok olan isimlere dizilerde daha fazla rol verildiği" yorumuna farklı bir bakış açısı getirip, dizi ve sinema sektöründe yakışıklı ya da güzelliğe rağbet edildiği tespitinde bulundu. "Türkiye'de ya yakışıklı olacaksın ya da güzel olacaksın. O zaman bütün kapılar açılıyor. Bu durum oldum olası var. Oyunculuğun okulu olmadığı için ancak koçlardan alanlar, akıllı insanlar kendini yetiştiriyor, dansına kadar eğitimin alıyorlar. Bu belli oluyor, geldikleri yeri hak ediyorlar. Düzen bu."