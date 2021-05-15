Nebahat Çehre isyan etti! ‘Ayda 100 bin TL istiyorlar’

Ayağının şiştiğini ve bu nedenle fizik tedaviye geldiğini belirten Türk Sineması'nın başarılı ismi Nebahat Çehre, pandemide evde oturmaktan sıkıldığını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; 77 yaşındaki oyuncu, "Doktora geldim. Ayağım şişiyor, fizik tedaviye giriyorum. Herkes gibi evdeyim. Evde oturmak tabii sıkıyor, asosyal oluyorsunuz, dostlarınızla olamıyorsunuz. Bir şansım var şehir içinde büyük bir sitede oturuyorum. Orada geniş bir yürüyüş alanım var, idare ediyorum" dedi.
"DAİRE PARASINA YAZLIK KİRALIYORLAR
Henüz tatil planı yapmadığını dile getiren Çehre, koronavirüs pandemisi döneminde güneyde yazlık bölgelerde kiralık ev fiyatlarının artmasından dert yandı.
"Yazlık yerlerde fiyatlar, fırlamış daire parası neredeyse. Yazlık yerlerdeki evlere ayda 100 bin TL istiyorlar. Ne fırsata çevrilmiyor ki o çevrilmesin. Maalesef öyle. Bayramda planım yok, dostlarıma gidiyorum. Gidecek yerler var ama yasak durumlarına göre. Benim yazlığım yok, en güzel yazlık arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi. En iyisi bu. Eğer gidersek tabii" açıklamasını yaptı.
"ANNE ROLLERİNDEN BIKTIM"
Ekranda olmayı özlediğini ancak klasik evde oturan anne rollerinden bıktığını vurgulayan Nebahat Çehre, bu nedenle projeleri geri çevirdiğini söyledi.
"Ben de özledim ama o ekrana artık bir kararla çıkıyorum. İstediğim, bana uyan tarzda rol çıkarsa ekrana döneceğim, yoksa bu şartlarda dönmeyi düşünmüyorum. Değişik karakter istiyorum. Klasik o anne tipinden çıkmak istiyorum tabii anne yaşındayım, o anlamda söylemiyorum..."
"Biz yaşta kadınların toplumda ne kadar faydalı olan meslekleri var değil mi? Klasik evde oturan anne, gelini ve oğluna hakimiyet kuran anneden artık bıktım. Sıra dışı roller istiyorum. Beğensem de beğenmesem de zaman geçsin diye bütün dizileri izliyorum."
"GÜZEL YA DA YAKIŞIKLIYSAN KAPILAR AÇILIYOR"
Nebahat Çehre, "son dönemde takipçisi çok olan isimlere dizilerde daha fazla rol verildiği" yorumuna farklı bir bakış açısı getirip, dizi ve sinema sektöründe yakışıklı ya da güzelliğe rağbet edildiği tespitinde bulundu. "Türkiye'de ya yakışıklı olacaksın ya da güzel olacaksın. O zaman bütün kapılar açılıyor. Bu durum oldum olası var. Oyunculuğun okulu olmadığı için ancak koçlardan alanlar, akıllı insanlar kendini yetiştiriyor, dansına kadar eğitimin alıyorlar. Bu belli oluyor, geldikleri yeri hak ediyorlar. Düzen bu."