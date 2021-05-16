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Giriş Tarihi: 16.5.2021

‘Eşim tam bir yurtseverdi’

‘Eşim tam bir yurtseverdi’
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta Gülper Refiğ'i ağırladı. Eşi Halit Refiğ'in Türk Edebiyatı'nın özelliğini, inceliğini, büyüklüğünü gördüğünü ifade eden Gülfer Refiğ, usta yönetmenin, o dönemde Türk insanının Batı hayranlığı ve batı karşısında kendisini küçük görmesi konusunda tam tersi düşündüğünü söyledi. Gülper Refiğ eşi Halit Refiğ hakkında şunları söyledi: "Gerçek bir yurtseverdi. Kendi kültürümüzü, kendi benliğimizi çok önemsiyordu. Bir eser, kendi insanına hitap edecek, batıdan ödül alayım diye film yaptığın zaman o sinema salonuna kimse gitmiyor derdi. Seyircisi de ona hep sahip çıktı."
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‘Eşim tam bir yurtseverdi’
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