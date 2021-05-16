‘Eşim tam bir yurtseverdi’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta Gülper Refiğ'i ağırladı. Eşi Halit Refiğ'in Türk Edebiyatı'nın özelliğini, inceliğini, büyüklüğünü gördüğünü ifade eden Gülfer Refiğ, usta yönetmenin, o dönemde Türk insanının Batı hayranlığı ve batı karşısında kendisini küçük görmesi konusunda tam tersi düşündüğünü söyledi. Gülper Refiğ eşi Halit Refiğ hakkında şunları söyledi: "Gerçek bir yurtseverdi. Kendi kültürümüzü, kendi benliğimizi çok önemsiyordu. Bir eser, kendi insanına hitap edecek, batıdan ödül alayım diye film yaptığın zaman o sinema salonuna kimse gitmiyor derdi. Seyircisi de ona hep sahip çıktı."