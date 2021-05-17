Serenay Sarıkaya'nın Haldun Demirhisar aşkı 'Kasım'da başlamış... Paylaşımındaki detay ele verdi!

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay Göcek'te iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz ile iilişkisine nokta koyduktan sonra kendisinden yine yaşca büyük olan Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.
Son olarak Haldun Demirhisar'ın çiftliğinde görüntülenen Serenay Sarıkaya gündeme bomba gibi düşmüştü. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel'in de köşesine taşıdığı aşkın kasım ayında başladığı ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ı paylaşımlardaki kupa ele verdi...
İşte Mevlüt Tezel'in yazısı;
KUPADAKİ SIR!
Serenay Sarıkaya'nın, Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki çiftliğinde kaldığı ortaya çıktı. Çift birlikte görüntülendi. Fotoğraflarda görülen kupa bardak, Sarıkaya'nın kasım ayında yaptığı paylaşımda da varmış. Ünlü oyuncunun hayranları "Acaba aşk kasımda mı başladı?" diye soruyor.
Haberle ilgili Sarıkaya'nın olgun erkek tutkusu olduğuna dair "Yine de dedesiyle baş başa tatile çıkmış", "Ne olacak bu kızın sugar daddy sevdası" benzeri okuyucu yorumları da sosyal medyada gündem oldu. Gördüğünüz gibi bir de magazinci linç tayfası var!
İsteyen istediği ilişkiyi yaşar ama bunun saklanması ve sonradan ortaya çıkması taraflara zarar verir.
Sarıkaya, geçtiğimiz hafta Demirhisar ile çıkan aşk haberlerini 'Arkadaşım' diye yalanlamıştı. Kasım ayından beri yaşanan aşkı kupa mı ortaya çıkardı yani?
Evet, kupa aynı! Nasıl hatırladınız, nasıl fark ettiniz? Magazin dedektifliği bu olsa gerek.
Mevlüt Tezel'in bugünkü köşesinde değindiği diğer bir konu Fenerbahçe...
ALİ KOÇ VE EMRE KALSIN MI?
Fenerbahçe bir sezonu daha kupasız geçirdi. Şimdi taraftarın kafasında bir sürü soru var: "Ali Koç devam etsin mi?", "Emre Belözoğlu teknik direktör kalsın mı?", "Sadettin Saran başkanlığa adaylığını koyar mı?", "Saran'la da hüsran yaşar mıyız?" Benim de favori başkan adayım Sadettin Saran. Aslında Saran, Koç'un ekonomik açıdan kulübü sürdürülebilir hale getirmesini bekliyor. Saran şimdi aday olsa maddi açıdan büyük özveride bulunması gerekecek!
Koç, kulübün ekonomik sorunlarını da kendi şirketinden profesyonel ekiple çözmeye çalışıyor.
Koç'un bırakması ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi daha kötü duruma sürükleyebilir.
Aziz Yıldırım da şampiyonluğu tatmak için dört sezon beklemek zorunda kalmıştı.
Yıldırım döneminde takım 5 şampiyonluk yaşadı, yedi kez ikinci oldu. Bence Koç'un bir-iki yıl daha kredisi var.
Koç döneminin temel hatası her sezon teknik direktör ve futbolcuların sil baştan değişmesiydi.
Aslında çekirdek kadro korunarak, aynı teknik direktörle devam edilerek doğru takım mühendisliği yapılmalı!
Fenerbahçe'nin İrfan Can, Ozan, Altay, Szalai, Pelkas ve eski formuna yakalarsa Mesut gibi banko oynayacak oyuncular rakiplerine göre daha fazla. Sağ bek, stoper ve santrafor mevkilerine nokta atışı transferler yapılırsa şampiyonluğun favorisi olur.
Joachim Löw ve Massimiliano Allegri gibi birinci sınıf teknik direktörler getirilemiyorsa da istikrar açısından Emre ile devam etmek daha mantıklı.