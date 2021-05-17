Serenay Sarıkaya'nın Haldun Demirhisar aşkı 'Kasım'da başlamış... Paylaşımındaki detay ele verdi!

Koç, kulübün ekonomik sorunlarını da kendi şirketinden profesyonel ekiple çözmeye çalışıyor.

Koç'un bırakması ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi daha kötü duruma sürükleyebilir.

Aziz Yıldırım da şampiyonluğu tatmak için dört sezon beklemek zorunda kalmıştı.

Yıldırım döneminde takım 5 şampiyonluk yaşadı, yedi kez ikinci oldu. Bence Koç'un bir-iki yıl daha kredisi var.

Koç döneminin temel hatası her sezon teknik direktör ve futbolcuların sil baştan değişmesiydi.

Aslında çekirdek kadro korunarak, aynı teknik direktörle devam edilerek doğru takım mühendisliği yapılmalı!

Fenerbahçe'nin İrfan Can, Ozan, Altay, Szalai, Pelkas ve eski formuna yakalarsa Mesut gibi banko oynayacak oyuncular rakiplerine göre daha fazla. Sağ bek, stoper ve santrafor mevkilerine nokta atışı transferler yapılırsa şampiyonluğun favorisi olur.

Joachim Löw ve Massimiliano Allegri gibi birinci sınıf teknik direktörler getirilemiyorsa da istikrar açısından Emre ile devam etmek daha mantıklı.