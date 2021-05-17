Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu…

Oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.
Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.
Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını bebek ile taçlandırdı.
OĞULLARI OLDU
Oğullarına Kaan adını veren çiftten Sinem Yalçınkaya, mutlu haberi takipçileriyle de paylaştı.
Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.
YORUM YAĞDI
Yalçınkaya'nın paylaşımına; Sarp Akkaya'nın kendisi gibi oyuncu olan ikizi Kaya Akkaya, Burçin Terizoğlu, Bengü, Merve Özbey gibi ünlü isimlerden tebrik mesajı yağdı.