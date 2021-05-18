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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Belgrad’da En İyi İlk Film Ödülü kazandı

Belgrad’da En İyi İlk Film Ödülü kazandı
Ercan Kesal'ın ilk uzun metrajlı filmi, 'Nasipse Adayız' festival yolculuğuna devam ediyor. 49'uncusu düzenlenen, Avrupa'nın köklü festivallerinden Belgrad Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde 'En İyi İlk Film Ödülü'nü kazandı. Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal duygu ve düşüncelerini bir videoyla festivale katılanlarla paylaştı. Kesal, Sırbistan'ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu ve bu önemli ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduğunu belirtti.
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Belgrad’da En İyi İlk Film Ödülü kazandı
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