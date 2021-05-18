Necati Şaşmaz’dan beraat sonrası ilk atak!

Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12 Aralık 2012 tarihinde evlenmişti. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan Şaşmaz çifti, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.
Nagehan Şaşmaz, 7 yıllık evliliğinin sonunda ise Necati Şaşmaz'a karşı 10 milyon lira tazminat talep ederek, boşanma davası açmıştı.
BERAAT ETTİ
Boşanma davası sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaların yer aldığı bir CD'yi mahkemeye delil olarak sunup, delil yaratmak istemişti. Bunun üzerine eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiğini ve kendisinden habersiz cep telefonunu alarak WhatsApp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiğini iddia eden Şaşmaz'ı ihbar etmişti.
Hakkında 12 yıla kadar 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından dava açılan Şaşmaz, 15 Şubat günü görülen davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.
AVUKATI İHBAR ETTİ
Ünlü oyuncu beraat sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, boşanmak üzere olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci tarafından, dava dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen, Whatsapp isimli sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaştığını, "özel hayatın gizliliğini ihlâl" suçunu işlediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık, ünlü avukat Deniz Ketenci hakkında son soruşturmanın İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verdi.