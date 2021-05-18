Necati Şaşmaz’dan beraat sonrası ilk atak!

BERAAT ETTİ

Boşanma davası sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmaların yer aldığı bir CD'yi mahkemeye delil olarak sunup, delil yaratmak istemişti. Bunun üzerine eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiğini ve kendisinden habersiz cep telefonunu alarak WhatsApp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiğini iddia eden Şaşmaz'ı ihbar etmişti.