Ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj tazeledi!

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN"

Kaya paylaşımın altına ise, "Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden -ki insan animelere özenebilir bence- ilk işimi almama sebep olan -bu sefer de Pocahontas'a özendiğim- simsiyah ve upuzun saçlara,denemediğim çok az model ve renk kalmıştır heralde. Pera Palas gibi sıradışı bir işe başlarken de -öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!- radikal bir değişiklik yapalım da caanım Esra'mın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum!! Unuttuklarım kendini hatırlatsın.... @ibrahimzengin gözüne, yeteneğine edecek laf bulamıyorum artık" ifadelerini kullandı.