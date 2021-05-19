Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:22 Son Güncelleme: 19.5.2021 12:22

Ünlü oyuncu 'den sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!

Şimdilerde oynadığı diziyle dikkatleri üzerine çeken , yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı '' yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla gündem oldu. Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü’nün, 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna verdiği yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Ardından Serkay Tütüncü, ''a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise öyle bir cevap verdi ki herkesi şoke etti.

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve İlayda Alişan'la birlikte rol aldığı dizideki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2016 YILINDA YARIŞTI

2016 yılında Survivor'a katılan Serkay Tütüncü, beş ay boyunca yarışmada kalmış ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan ünlü isim, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol aldı.

"İHTİMALİ BİLE YOK"

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, birkaç gün önce set arasında TV100 kameralarına konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini gösterdi.

Genç oyuncu, 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.

Ardından Tütüncü, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.

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Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!
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