Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!

Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve İlayda Alişan'la birlikte rol aldığı dizideki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2016 YILINDA YARIŞTI
2016 yılında Survivor'a katılan Serkay Tütüncü, beş ay boyunca yarışmada kalmış ve Avatar lakaplı Atakan Arslan ile finalde boy göstermişti.
Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan ünlü isim, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol aldı.
"İHTİMALİ BİLE YOK"
Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, birkaç gün önce set arasında TV100 kameralarına konuştu. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, yıllar önce adını duyurduğu Survivor ile ilgili sorulara verdiği yanıtlarla; o günleri unutmak istediğini gösterdi.
Genç oyuncu, 'Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?' sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" şeklinde yanıt verdi.
Ardından Tütüncü, 'Survivor All Star'a katılma ihtimaliniz var mı?' sorusunu ise "İhtimali bile yok, öyle söyleyeyim. Bu konudan bahsetmeyelim" diyerek geçiştirdi.