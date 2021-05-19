Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den Survivor sorularına şaşırtan yanıt! Herkesi şoke etti!

Yarışmanın ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için eğitimler almaya başlayan Serkay Tütüncü, dizi setlerine transfer oldu. İlk dizisi "İnsanlık Suçu" ile sektöre adım atan ünlü isim, "Afili Aşk" ve "Bay Yanlış" gibi romantik komedilerde rol aldı.