Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Güzel haberi böyle duyurdu!

Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.