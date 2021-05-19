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Giriş Tarihi: 19.5.2021 10:06 Son Güncelleme: 19.5.2021 11:29

Ünlü şovmen ! Güzel haberi böyle duyurdu!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Güzel haberi böyle duyurdu!

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen ’den haber geldi. Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştu. Normal yaşantısına dönmeye başlayan şovmen, önceki gün ’da objektiflere takıldı. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Geçirdiği zor günleri atlatan ve günden güne sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 64 yaşındaki Erbil, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Milliyet'in haberine göre; 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Tarabya'ya giden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.

Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, "Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas'ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca" dedi.

MÜJDEYİ VERDİ

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan şovmen, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek olabilir başka bir program da olabilir" dedi.

İBRAHİM TATLISES YORUMU

Arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddialarının sorulması üzerine konuşan Mehmet Ali Erbil, "Gönül nikahı yaptı İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Muhabirlerin, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna şovmen, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" diye cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öte yandan üç çocuk babası Erbil, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Güzel haberi böyle duyurdu!
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