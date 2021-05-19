Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bombayı patlattı! Güzel haberi böyle duyurdu!

Geçirdiği zor günleri atlatan ve günden güne sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti. Sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan 64 yaşındaki Erbil, sevenlerine müjdeli haberi verdi.
Milliyet'in haberine göre; 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Tarabya'ya giden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi, kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.
Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, "Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas'ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca" dedi.
MÜJDEYİ VERDİ
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan şovmen, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.
Erbil, "Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek olabilir başka bir program da olabilir" dedi.
İBRAHİM TATLISES YORUMU
Arkadaşı İbrahim Tatlıses'in yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiği iddialarının sorulması üzerine konuşan Mehmet Ali Erbil, "Gönül nikahı yaptı İbrahim resmi bir şey yapmadı. Nikahına giderdik ama bir şey takamazdık" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK SORUSUNA YANIT
Muhabirlerin, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna şovmen, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" diye cevap verdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Öte yandan üç çocuk babası Erbil, çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
Babası ve kardeşi ile görüşmeye gittiğini kendi Instagram hesabından da yayınlayan Sezin Erbil Yazgan ise paylaşımına "Bugün kuzum sarılmasa da dedesi ve dayısıyla uzaktan buluşma yaptı. Minnoş en çok Ali'ye gitmek istedi" notunu düştü.