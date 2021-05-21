Merve Sevin: Anıl Çelik ile ilişkimizin en olumsuz yönü…

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Merve Sevin, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Anıl Çelik hakkında samimi itiraflarda bulundu. Sevin, "Uzak kalmalarımız sorun oluyor. Hatta Anıl'a bu hep böyle mi olacak diyordum eğer sezonluk işlerimiz olursa biz birbirimizi nasıl göreceğiz diye. Benim çekimlerim bitiyor, onunkiler başlıyor gibi durumlar yaşıyoruz çünkü." şeklinde konuştu.

İşte Merve Sevin röportajının tüm detayları...

Merve hoş geldin nasılsın? Hayat nasıl gidiyor senin için?

Hayat benim için güzel gidiyor ama tabi içerisinde bulunduğumuz küresel sorunlardan dolayı hiçbirimiz tam anlamıyla mutlu değiliz. Bunun haricinde kendi küçük dünyamda her şey çok yolunda. Bu dönem hayallerimin çok fazla gerçekleştiği bir dönem oldu benim için.

Hayallerin nelerdi?

İçinde yer almaktan çok keyif duyduğum bir projenin içinde yer aldım ve çocukluktan beri bir dernek kurma hayalim vardı. Bu konu ile ilgili çok büyük bir aşama kaydedildi ve şu an resmi prosedürlerdeyiz. Aynı zamanda dernekle bağlantılı olarak bir de televizyon içeriği çalışmalarımız var.

Nasıl bir dernekten bahsediyoruz?

Çocuklar ve sokak hayvanlarına yardım için. İleride hedefimiz doğaya da yardımda bulunmak, tehlikede olan yerlerin farkındalığını yaratmak. Muhtaçlık ilkesi altında toplanıyoruz; çocuklar ve hayvanlar bakıma muhtaç, bizler de doğaya muhtacız. Yazmış olduğum içerikle ilgili de çok güzel gelişmeler oldu sürpriz bir şekilde, yapım şirketiyle anlaştık. Benim gönlüm dijitalden ziyade kanaldan, televizyondan yana daha fazla kitleye ulaşabileceğimizi düşündüğümüz için ama sonrasında dijital destekli olmasını da istiyorum tabii.

ANIL ÇELİK İLE ÇOK GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR

Özel hayatında neler yapıyorsun, neler ile meşgulsün? Biraz da bunlardan bahsetmek ister misin bize?

İş dışında erkek arkadaşım var Anıl Çelik. Onunla çok güzel giden bir ilişkimiz var.

Anıl ile nasıl tanıştınız?

Arkadaş ortamında karşılaştık ve orada tanıştık, o şekilde ilerledi. Onun haricinde resim yapma yeteneğim olduğunu keşfettim pandemide. Hatta Anıl dalga geçti benimle sana bir boyama kitabı alalım istersen diye:) Tuvalden sonra modayla ilgili de çizimler yapmaya başladım.

Projelerin var mı moda için?

Evet ama sanırım bir sene kadar zamanı var hayata geçirebilmek için çünkü çok büyük bir çalışma ve vakit gerektiriyor. Şu an gerekli uygun zaman olmadığı için yarım yamalak bir şeyler çıksın istemem, her şeyi bir anda yapmaya çalışmak çok verimli olmuyor.

Moda ile ilgili nasıl yapılanmaların olur peki?

Tasarımlarını kendim yaptığım ama seri üretime geçilmeyen, daha minimal ve her şeyin kontrolümde olabileceği, günlük ve şık arası bir butik işi yapmak istiyorum.