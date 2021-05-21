Merve Sevin: Anıl Çelik ile ilişkimizin en olumsuz yönü…

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Merve Sevin, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Anıl Çelik hakkında samimi itiraflarda bulundu. Sevin, "Uzak kalmalarımız sorun oluyor. Hatta Anıl'a bu hep böyle mi olacak diyordum eğer sezonluk işlerimiz olursa biz birbirimizi nasıl göreceğiz diye. Benim çekimlerim bitiyor, onunkiler başlıyor gibi durumlar yaşıyoruz çünkü." şeklinde konuştu.
İşte Merve Sevin röportajının tüm detayları...
Merve hoş geldin nasılsın? Hayat nasıl gidiyor senin için?
Hayat benim için güzel gidiyor ama tabi içerisinde bulunduğumuz küresel sorunlardan dolayı hiçbirimiz tam anlamıyla mutlu değiliz. Bunun haricinde kendi küçük dünyamda her şey çok yolunda. Bu dönem hayallerimin çok fazla gerçekleştiği bir dönem oldu benim için.
Hayallerin nelerdi?
İçinde yer almaktan çok keyif duyduğum bir projenin içinde yer aldım ve çocukluktan beri bir dernek kurma hayalim vardı. Bu konu ile ilgili çok büyük bir aşama kaydedildi ve şu an resmi prosedürlerdeyiz. Aynı zamanda dernekle bağlantılı olarak bir de televizyon içeriği çalışmalarımız var.
Nasıl bir dernekten bahsediyoruz?
Çocuklar ve sokak hayvanlarına yardım için. İleride hedefimiz doğaya da yardımda bulunmak, tehlikede olan yerlerin farkındalığını yaratmak. Muhtaçlık ilkesi altında toplanıyoruz; çocuklar ve hayvanlar bakıma muhtaç, bizler de doğaya muhtacız. Yazmış olduğum içerikle ilgili de çok güzel gelişmeler oldu sürpriz bir şekilde, yapım şirketiyle anlaştık. Benim gönlüm dijitalden ziyade kanaldan, televizyondan yana daha fazla kitleye ulaşabileceğimizi düşündüğümüz için ama sonrasında dijital destekli olmasını da istiyorum tabii.
ANIL ÇELİK İLE ÇOK GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR
Özel hayatında neler yapıyorsun, neler ile meşgulsün? Biraz da bunlardan bahsetmek ister misin bize?
İş dışında erkek arkadaşım var Anıl Çelik. Onunla çok güzel giden bir ilişkimiz var.
Anıl ile nasıl tanıştınız?
Arkadaş ortamında karşılaştık ve orada tanıştık, o şekilde ilerledi. Onun haricinde resim yapma yeteneğim olduğunu keşfettim pandemide. Hatta Anıl dalga geçti benimle sana bir boyama kitabı alalım istersen diye:) Tuvalden sonra modayla ilgili de çizimler yapmaya başladım.
Projelerin var mı moda için?
Evet ama sanırım bir sene kadar zamanı var hayata geçirebilmek için çünkü çok büyük bir çalışma ve vakit gerektiriyor. Şu an gerekli uygun zaman olmadığı için yarım yamalak bir şeyler çıksın istemem, her şeyi bir anda yapmaya çalışmak çok verimli olmuyor.
Moda ile ilgili nasıl yapılanmaların olur peki?
Tasarımlarını kendim yaptığım ama seri üretime geçilmeyen, daha minimal ve her şeyin kontrolümde olabileceği, günlük ve şık arası bir butik işi yapmak istiyorum.
İŞTE BENİM STİLİM HAKKINDA DAHA ÖNCE HİÇ KONUŞMADIM!
Aslında senden çok beklenen bir hareket olur bu çünkü biz seni zaten ilk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdık.
Evet, çok doğru.
Yarışmaya katılırkenki motivasyonun neydi?
Hiçbir motivasyonum yoktu. Ben daha önce aslında programla ilgili hiç konuşmuyordum.
Katılmadan önce izlemiş miydin programı?
İlk sezonu izlemiştim sadece zaten yaşım da küçüktü o zaman, 16-17 yaşlarındaydım. Program bittikten sonra hiç konuşmadım programla ilgili, sosyal medyada bile.
Neden peki?
Çekincelerim oldu. Her ne kadar benim hayatımda çok köklü bir değişim ve deneyim olsa da içinde bulunurken yüzde yüz rahat ettiğim, kendimi özgür ifade edebildiğim bir yer değildi. Açıkçası bu yüzden hayatımın çok önemli bir yerindeymiş gibi konumlandırmadım ve konuşmadım.
Keyifsiz olduğun noktalar neydi yarışmaya dair?
19 yaşındaydım ve ilk kamera tecrübemdi. Başlarda podyumda yürürken kameraya bakamıyordum bile zaten var öyle görüntülerim. Benimle çok fazla bağdaşmıyor yani hayatımda çok daha güzel ve özel şeyler yapıyorum.
İLK GÖRÜŞMEME EL ELE TUTUŞUP ANNEMLE GİTTİM!
Aslında yarışma sana oyunculuk hedefin için çok güzel bir kapı açtı. Bu süreç nasıl gelişti senin için?
Çok sürpriz oldu. Ben yarışmadan sonra İstanbul'a taşındım, Öykü Serter'in kişisel stil danışmanlığını yaparak başladım bu sürece, bu arada Öykü Serter'e sevgilerimi yolluyorum, kendisini çok seviyorum çünkü. Bu şekilde hem sektörel olarak hem de arkadaş olarak güzel bir çevre edindim İstanbul'da. Bir gün bir arkadaşımdan telefon aldım tanıdığı bir yönetmen beni audition'a davet etmek istemiş. Audition nedir diye cevap verdim, kadar bilmiyordum yani:) Tabi bu sektörle ilgili de çok tereddütlerim vardı duyduğum şeylerden dolayı ve görüşmeye el ele tutuşup annemle gittim.
Şu anda İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakterine hayat veriyorsun ve en çok bununla gündemdesin. Kendini ekranda nasıl buluyorsun? Elit ile Merve Sevin arasında ortak paydalar bulabiliyor musun hiç gerçek hayatına dair?
Eğer ortak paydalar görebilsem ve biraz olsun kendime benzetebilsem kendimi izlerken garip hissedebilirdim ama hiç ben gibi gelmiyor bana izlerken. Niyeti, iç dünyası, konuşması, duruşu bile çok farklı. Direk yutmuş gibi yani çok donuk. Sadece sekizinci bölümün final sahnesi benim için önemli bir kısımdı izlemem açısından çünkü yaşadığı hayal ve kurduğu bütün planlar doğrultusunda bütün hırs dolu hareketlerinin sonucuyla karşılaştı Elit ve o sonuç onda çok büyük bir yıkım yarattı. O sahneyi izlerken açıkçası bir pıt gözyaşı aktı. Niye bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu ve çok duygulandım. Bir de belki Elit'e içimde bir veda gibi de hissettim yani evet ikinci sezon olur ya da olmaz diye konuşuluyor resmi olmasa da ama içimde bunu yaşadım.
ALEYNA TİLKİ VE CEMAL CAN CANSEVEN GERÇEKTEN STARLAR!
İlk sahnen nasıldı? Senin için nasıl geçmişti?
Çok çalıştım o sahneye, en çok çalıştığım sahne olabilir hatta! Bir gün öncesinde zaten sürekli kafamın içinde o sahneyi oynamaya başladım ben istemsizce. Planlı çalıştım, koçumla çalıştım, ezberim tamam, güvenim tamam, sahneyi biliyorum, duygusunu biliyorum, Elit'e çok hakimim ama yine de çok heyecanlandım.
Sette daha çok kimlerle vakit geçiriyordun? Nasıl bir set ortamınız vardı? Keyifli miydi? Stresli miydi? Nasıldı?
Bence en iyi set ortamlarından biriydi. Evet oyuncular kendi çalıştığı yer için bunu söyler doğru ama biz gerçekten çok keyifli bir settik ve bunu sebebi yönetmenimiz Kıvanç Baruönü'nün enerjisinden kaynaklanıyor temel olarak. Pozitif enerjisi çok yüksek olan ve çalışmaktan da çok keyif alan biri. Bizimle çok konuşur ve hep teşvik eder.
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile birlikte rol almak senin için nasıl bir tecrübe oldu? Onlar ile diyaloğun nasıl?
Çok keyifli oldu benim için. İkisinin de enerjisi çok yüksek zaten gerçekten starlar yani onu hissedebiliyorsun. İkisini de gerçekten çok severim.
KISA PAÇA PANTOLONA VE PARLAK TAYTA KATLANAMIYORUM!
Merve, erkek giyiminde görmeye en çok katlanamadığın şey nedir?
Açık bilek ve kısa paça pantolon!
Kızlar şunu giymeyelim dediğin bir şey var mı?
Parlak tayt! Hiç sevmiyorum parlak ve fosforlu taytları. Tayt zaten çok dar bir parça, bir de böyle parlak ve renkli olunca bence çok fazla oluyor.
En çok utandığın anın?
Story çekerken Anıl'a yakalanmalarım! Hala utanıyorum bir de story çekerken kendime bakarak konuşmak bana değişik geliyor. Kendimi televizyonda izlediğimde değişik gelmiyor ama orada anlık izlediğimde bir tuhaf geliyor. Anıl da zaten söylüyor story çekerken değişik bir yüz ifaden oluyor diye:)
Sosyal medya fenomenlerini takip eder misin? En sevdiklerin kimlerdir?
Rachel Araz var hatta bazen ismine soğanlık yazıyor, onu takip ediyorum iki senedir.
Sevmediğin biri var mı?
Yok. Ben zaten televizyon izler gibi sürekli birilerine bakarak vakit geçirmiyorum sosyal medyada.
En büyük çılgınlığın nedir?
Ayağım çatlakken rafting yaptım! O gün saçma bir şekilde kayaya çarptım ve kalçam da gitti:)
ANIL İLE UZAK KALMAMIZ SORUN OLUYOR
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Ben biraz kıskançlık yapabiliyorum.
Ne gibi kıskançlıklar mesela?
Aslında çok büyük bir kıskançlık değil yani onu mu takip ettin bunu mu takip ettin gibi şeylerim yok ama daha çok o mu daha güzel ben mi güzelim gibi kıskançlıklar yapıyorum. Anıl'a hep bu tarz şeyler atıyorum ve atarken bile ben sıradan bir kız mıyım diye soruyorum:)
Biraz trip atar bir tarafın da varmış gibi geldi bana.
Evet, biraz var ama pamuk ipliğine bağlı trip. Hadi ilgilen de geçsin tarzı tripler atıyorum daha çok ve trip atıyorum neden ilgilenmiyorsun diye de açıkça söylerim:) Biz Anıl ile birbirimize karşı hep açık ve dürüstüz. Bence ilişkide en olumlu tarafımız da bu olabilir.
Sence ikinizin karşılıklı en olumsuz tarafları nedir ilişkide?
Uzak kalmalarımız sorun oluyor. Hatta Anıl'a bu hep böyle mi olacak diyordum eğer sezonluk işlerimiz olursa biz birbirimizi nasıl göreceğiz diye. Benim çekimlerim bitiyor, onunkiler başlıyor gibi durumlar yaşıyoruz çünkü.
Uzak kalmak senin için zor oluyor belki de alışık olmadığın için. Sıkıntı yaratıyor mu bu durum çok?
Evet, biz çok yakın arkadaşız aynı zamanda ve hep birlikte zaman geçiriyoruz, bir şeyleri beraber yapmaktan keyif alıyoruz o yüzden zor oluyor. Anıl benim en yakın arkadaşım ki ben de onun için öyle olduğumu düşünüyorum.
TİKTOK VİDEOLARININ CILKI ÇIKTI!
Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şey söyler misin?
TikTok videoları!
Takip ediyor musun TikTok'u?
Hiç etmiyorum ve sevmiyorum ama sürekli karşıma çıkıyor çünkü çok büyük bir akım.
Bildiğin TikTok fenomenleri var mı peki?
Bende uygulama zaten yüklü değil, Instagram'da karşıma çıkıyor orada görüyorum o yüzden pek aşina değilim. Hani bir tane tweet vardı ya korona olmamış ve hiç TikTok videosu çekmemiş kim kaldı diye, işte o ben oluyorum! Ben daha yeni yeni reels çekmeye başladım Instagramda.
Nasıl gidiyor peki senin için?
Zormuş. Gerçekten kolay değil o editleri yapmak. Instagramda işbirlikleri yapanlar için ne yapıyorlar öyle oturdukları yerden gibi bir durum hiç söz konusu değil, yok öyle bir şey çünkü gerçekten emek isteyen ve zaman alan bir iş. Bildiğiniz küçük bir set ortamı kuruluyor aslında bütün bunlar için.
Seni sevenleri şaşırtacak neyin var Merve?
Araba koltuğuna oturduğum anda beni araba tutar, midem bulanmaya başlar. Kendimde en sevmediğim ve garip özelliğim bu olabilir!