Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Kağıtla Hülya Avşar filtresi yaptı...

Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu olmuş hatta güzel sanatçı için caps'ler bile yapılmıştı. Hülya Avşar "Çok yakışmış diziye, mimikleri müthiş" diye yazan bir takipçisine verdiği "Ben de aynı fikirdeyim" yanıtı ile kendisi de 'filtreli Hülya Avşar' ile dalga geçmişti.