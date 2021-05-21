Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Kağıtla Hülya Avşar filtresi yaptı...

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen Hülya Avşar sosyal medyanın diline düşmüştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırılmıştı.
Final yapacak olan Masumiyet'in oyuncularından veda paylaşımları gelirken Tolga Güleç'in kendine uyguladığı Hülya Avşar filtresi sosyal medyayı salladı.
Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Şeffaf bir kağıtla Hülya Avşar filtresi yapan Tolga Güleç "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" yorumu ile takipçilerini kahkahaya boğdu.