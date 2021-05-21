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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:13 Son Güncelleme: 21.5.2021 14:13

Oyuncu rol arkadaşı 'ı fena tiye aldı! Kağıtla yaptı...

Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Kağıtla Hülya Avşar filtresi yaptı...

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen sosyal medyanın diline düşmüştü. dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırılmıştı. Final yapacak olan Masumiyet'in oyuncularından veda paylaşımları gelirken 'in kendine uyguladığı sosyal medyayı salladı. Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Şeffaf bir kağıtla Hülya Avşar filtresi yapan Tolga Güleç "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" yorumu ile takipçilerini kahkahaya boğdu.

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen Hülya Avşar sosyal medyanın diline düşmüştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırılmıştı.

Final yapacak olan Masumiyet'in oyuncularından veda paylaşımları gelirken Tolga Güleç'in kendine uyguladığı Hülya Avşar filtresi sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Şeffaf bir kağıtla Hülya Avşar filtresi yapan Tolga Güleç "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" yorumu ile takipçilerini kahkahaya boğdu.

Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu olmuş hatta güzel sanatçı için caps'ler bile yapılmıştı. Hülya Avşar "Çok yakışmış diziye, mimikleri müthiş" diye yazan bir takipçisine verdiği "Ben de aynı fikirdeyim" yanıtı ile kendisi de 'filtreli Hülya Avşar' ile dalga geçmişti.

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Oyuncu Tolga Güleç rol arkadaşı Hülya Avşar'ı fena tiye aldı! Kağıtla Hülya Avşar filtresi yaptı...
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