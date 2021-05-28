Sıcak daha da sıcak olacak!

Bodrum'da tatil yapan İrem Derici, yalnızlıktan yakındı: "Kanlı Ay Tutulması'nda bir dileğim var. Sevilmek istiyorum. Bana kol kanat gersinler istiyorum. Etrafımda hep evli çiftler var, ben de koca istiyorum."Etel Baler, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Korsika Adası'na gitti. Önceki gün elektrikli scooter'a binen Baler, yorulmadan sokaklarda tur attı.Sosyetik isimlerden Burcu Şendir, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün deniz kenarında dinlenen Şendir, rengarenk kıyafetleriyle poz verdi.Oyuncu Hande Doğandemir, Muğla Akyaka'da yakın arkadaşı Seda Türkmen ile tatil yapıyor. Doğandemir, önceki gün sahilde gezintiye çıktı ve karşısına çıkan bir eşeği severken fotoğraf çektirdi.Bir süredir uçuş eğitimi alan oyuncu Ümit Erdim, ilk yolcularını ağırladı. Erdim, arkadaşları Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran'ı uçağa bindirip kaptanlık yaptı.