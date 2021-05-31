Zengin olmak iyidir arkadaş

Hülya Avşar'ın "Zenginlik çok kötü bir şey. İnsan hayatta bazı şeylere özlem duymalı'' sözlerine İzzet Yıldızhan'dan itiraz geldi. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Yıldızhan, gerekçesini şöyle açıkladı: "Zengin olmak güzel bir şey arkadaşlar. Zengin olduğunuzda istihdam sağlayıp insanlara iş olanağı sağlayabiliyorsunuz, bundan daha güzel bir mutluluk olamaz!"Yıldızhan sözlerine şöyle devam etti: "Ben de bilirdim paramı faize, dolara, altına yatırıp kenarda keyif sürmeyi. Bana göre bu düşünceye sahip insanlar faydasızdır. Ama benim yanımda kader birliği ettiğim 455 kişi var. İnsanlara iş imkanı sağlamak, çalışmak, üretmek kadar güzel bir duygu olamaz. Birikimimizi doğru kullanıp insanlara faydalı olmamız lazım.''