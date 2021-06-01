82 yaşındaki eşine dönen Meltem Miraloğlu şimdi de ticarete atıldı! Bakın eşinin parasıyla ne iş yapıyor...

Kendinden yaşça çok büyük bir adamla evlendirilen çocuk gelin olarak tanıdığımız Meltem Miraloğlu oynadığı karakter gibi kendinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturarak magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
82 yaşındaki Patrick ile evlenerek ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, günlerce adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı, bir süredir kendisinden haber alınamadığı ve Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddiaları olay yaratmıştı.
Sonrasında eşi ile barıştığı haberleri çıkan Meltem Miraloğlu şimdi de yeni işi ile gündemde. Bakın Meltem Miraloğlu yaşlı eşinin üzerine kurduğu şirkette ne satacak...
Patrick Grady ile yaptığı evliliğiyle gündem yaratan ünlü oyuncu, hayalindeki gibi oyunculuk yapamayınca ticarete yöneldi. Aslen Mardinli olan Meltem Miraloğlu, buradaki akrabalarının yaptığı bıttım sabunlarını ABD'ye getirtti.
Uçankuş'un haberine göre; ilk partisi büyük ilgi gören Meltem Miraloğlu, şimdi de eşi üzerine bir şirket kurup işleri büyütmeye karar verdi.
Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan bir miras olduğu iddiaları gündem olmuştu.