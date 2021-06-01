Özge Gürel'den romantik kutlama! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'na böyle seslendi

Yaklaşık dört yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, 34 yaşına bastı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Gürel, rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan sevgilisinin doğum gününü kutladı.
"AŞIRI SEVİYORUM"
Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Özge Gürel, "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı, gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi, bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim, aşırı seviyorum... Biliyorsun..." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 616 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
"BİZ BÖYLE İYİYİZ"
İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.
"BU İLİŞKİ BENİ YORMUYOR"
Özge Gürel, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan'ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum" şeklinde konuşmuştu.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti. Çayoğlu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu" demişti.
"İLLA BİR AKTİVİTE ŞART DEĞİL"
Gürel ile yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti: Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabii pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.