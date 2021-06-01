Özge Gürel'den romantik kutlama! Sevgilisi Serkan Çayoğlu'na böyle seslendi

"ÇOK MUTLUYUZ"

Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna cevap vermişti. Çayoğlu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu" demişti.

"İLLA BİR AKTİVİTE ŞART DEĞİL"

Gürel ile yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, şunları söylemişti: Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabii pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz.