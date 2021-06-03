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Giriş Tarihi: 4.6.2021 00:23 Son Güncelleme: 4.6.2021 00:52

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! ve el ele görüntülendi!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele görüntülendi!

Adı ''teki rol arkadaşı ile aşk dedikodularına karışan hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterse de bugün yayınlanan bir görüntü ile gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Tatil için 'u tercih eden çift, burada el ele görüntülendi. İşte tüm detaylar...

'Masumiyet' dizi setinde tanışan ve adları sık sık aşk dedikodusuna karışan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, bu aşkı her fırsatta reddetti. Ancak bugün bir görüntüyle bu aşk belgelenmiş oldu.

YILIN AŞK BOMBASI PATLADI!

Yer aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve defalarca aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı bu kez ele verdi.

ÖPMELERE DOYAMADI!

Ünlü çift, Bodrum'da el ele objektiflerine yansıdı. Serkay Tütüncü, İlayda Alişan öpmeye doyamadı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içinde sosyal medyaya damga vuran görüntüler hakkında çok sayıda internet kullanıcısı yorumda bulundu.

"HANİ YALANDI"

Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan için "Hani yalandı", "Bide dalga geçiyordunuz magazinle, ne oldu şimdi" yorumları yapıldı.

Adı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü!

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Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele görüntülendi!
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