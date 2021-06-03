Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan el ele görüntülendi!

'Masumiyet' dizi setinde tanışan ve adları sık sık aşk dedikodusuna karışan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, bu aşkı her fırsatta reddetti. Ancak bugün bir görüntüyle bu aşk belgelenmiş oldu.

YILIN AŞK BOMBASI PATLADI!

Yer aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve defalarca aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan yakayı bu kez ele verdi.