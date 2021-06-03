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Giriş Tarihi: 3.6.2021 18:06

kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu son halini paylaştı!

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı!

Ünlü oyuncu 'e kısa zaman önce kanseri teşhisi konulmuştu. Rol aldığı diziden ayrılarak tedavi olan ünlü oyuncu Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı. İşe ünlü oyuncunun son hali...

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'den sevenlerine haber var...2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseri teşhisi nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN YENİ PAYLAŞIM

Kısa süre önce tedaviye başladığını dile getiren ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu.

ÜNLÜ OYUNCU SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, sevenlerini süreci hakkında bilgilendirdi ve bir de son halini paylaştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, son halini, "5. kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI!

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

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Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı!
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