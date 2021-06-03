Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı!

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'den sevenlerine haber var...2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseri teşhisi nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN YENİ PAYLAŞIM

Kısa süre önce tedaviye başladığını dile getiren ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda daha bulundu.