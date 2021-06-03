Rengarenk tatil

İKİZLERLE HAVUZ KEYFİ
Oyuncu Anıl Altan, tatil sezonunu evinin bahçesinde açtı. İkiz kızları Alin ve Lina ile güneşli havanın tadını çıkaran Altan, havuz başında eğlenceli fotoğraflar çekti.
ANTALYA GÜZELİ
ÜNLÜ oyuncu Seda Bakan, Antalya Kemer'de tatil yapıyor. Kızı Leyla ve arkadaşlarıyla sezonun yorgunluğunu atan Bakan, önceki gün renkli elbisesiyle göz kamaştırdı.
PLAJ SEFASI
MERVE Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının bekarlığa veda kutlaması için Fethiye'ye gitti. Oflaz, gün boyu plajda dinlenip güneşlendi.
ROMANTİK TUR
CEMIYET hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, rotasını Marmaris'e çevirdi. Sevgilisi Dağhan Doğruer ile tekne turuna çıkan Tarkan, romantik bir gezinti yaptı.