Rengarenk tatil

Oyuncu Anıl Altan, tatil sezonunu evinin bahçesinde açtı. İkiz kızları Alin ve Lina ile güneşli havanın tadını çıkaran Altan, havuz başında eğlenceli fotoğraflar çekti.ÜNLÜ oyuncu Seda Bakan, Antalya Kemer'de tatil yapıyor. Kızı Leyla ve arkadaşlarıyla sezonun yorgunluğunu atan Bakan, önceki gün renkli elbisesiyle göz kamaştırdı.MERVE Oflaz, sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının bekarlığa veda kutlaması için Fethiye'ye gitti. Oflaz, gün boyu plajda dinlenip güneşlendi.CEMIYET hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, rotasını Marmaris'e çevirdi. Sevgilisi Dağhan Doğruer ile tekne turuna çıkan Tarkan, romantik bir gezinti yaptı.