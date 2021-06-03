Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a romantik sözler!

"NE GÜZEL ŞEY HAYATI SENİNLE PAYLAŞABİLMEK"

Her fırsatta mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü çift, yeni bir paylaşımla daha dikkatleri üzerlerine çekti. Ünlü oyuncu Berk Oktay kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşımda, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" ifadelerini kullandı.