Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a romantik sözler!

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Merve Şarapçıoğlu'ndan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmış, çift magazin gündemini bir süre megul etmişti.
TEMMUZ 2020'DE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADILAR
Oktay, Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başladı.
NİKAH HAZIRLIĞI BAŞLADI
Berk Oktay geçen martta, ilişkilerinin 8'inci ayında sevgilisine evlenme teklif etti. Yıldız Çağrı Atiksoy da bir saniye bile beklemeden 'Evet' yanıtını verdi. Nikah hazırlığı başladı.
"NE GÜZEL ŞEY HAYATI SENİNLE PAYLAŞABİLMEK"
Her fırsatta mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü çift, yeni bir paylaşımla daha dikkatleri üzerlerine çekti. Ünlü oyuncu Berk Oktay kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşımda, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" ifadelerini kullandı.