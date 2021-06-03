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Giriş Tarihi: 3.6.2021 21:14

Ünlü oyuncu 'dan sevgilisi 'a romantik sözler!

Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a romantik sözler!

Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu 'dan romantik bir paylaşım geldi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Oktay, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Merve Şarapçıoğlu'ndan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmış, çift magazin gündemini bir süre megul etmişti.

TEMMUZ 2020'DE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Oktay, Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başladı.

NİKAH HAZIRLIĞI BAŞLADI

Berk Oktay geçen martta, ilişkilerinin 8'inci ayında sevgilisine evlenme teklif etti. Yıldız Çağrı Atiksoy da bir saniye bile beklemeden 'Evet' yanıtını verdi. Nikah hazırlığı başladı.

"NE GÜZEL ŞEY HAYATI SENİNLE PAYLAŞABİLMEK"

Her fırsatta mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü çift, yeni bir paylaşımla daha dikkatleri üzerlerine çekti. Ünlü oyuncu Berk Oktay kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşımda, "Ne güzel şey hayatı seninle paylaşabilmek" ifadelerini kullandı.

20 BİN LİRALIK EV KİRALADILAR

Ünlü çift, evlilik hazırlıklarını da son sürat devam ettiriyor. Sevgililer öncelikle evlendikten sonra oturmak için Zekeriyaköy'de aylık 20 bin TL'ye iki katlı villa kiraladı.

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Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a romantik sözler!
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