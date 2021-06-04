Ata Demirer'den 'müsilaj' paylaşımı: Maalesef salya buraya kadar geldi

Marmara Denizi'nde uzun bir süredir etkili olan müsilaj (Deniz salyası) vatandaşları tedirgin ediyor. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan deniz salyası için ünlü komedyen Ata Demirer de bir paylaşımda bulundu.
"MAALESEF SALYA BURAYA KADAR GELDİ"
Dalış yapan ünlü komedyen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, deniz salyasının Ege Denizi'ne kadar ulaştığını görüntülerdi. Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Demirer, "Burası Kuzey Ege... Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok" dedi.
DENİZE ÇÖP ATMAYIN ÇAĞRISI
Çanakkele'de yaşayan ve denize olan tutkusyla bilinen ünlü isim yaklaşık olarak 8 ay önce denizden çöp toplamış ve bir duyarlılık yaratmaya çalışmıştı. Demirer yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar. Ne bileyim balık beslesinler. Taş atmasınlar, çöp de atmasınlar. Bir saattir topluyoruz, hala bitmedi" ifadelerini kullanmıştı.
MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?
Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermektedir. Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.